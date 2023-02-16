Batuhan Kazanci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Kazanci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Kazanci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Kazanci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Kazanci 5 Nisan 2002 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Batuhan Kazancı şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Kazanci Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batuhan Kazanci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Kazanci'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Kazanci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Kazanci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Batuhan Kazanci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Kazanci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Samsunspor U19

5 Ağu 2021 yılında Büyük Anadolu

12 Ocak 2022 yılında Samsunspor U19

31 Ağu 2022 yılında Bayrampaşa

Batuhan Kazanci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Kazanci şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.