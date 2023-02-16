Tolga Kalender kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tolga Kalender Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tolga Kalender adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tolga Kalender Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tolga Kalender 17 Ağu 2001 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tolga Kalender Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEC Management yapmaktadır. Tolga Kalender, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 17 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Tolga Kalender'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tolga Kalender Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tolga Kalender isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tolga Kalender Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tolga Kalender futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2017 yılında Tuzlaspor U19

31 Ocak 2020 yılında Başakşehir U19

29 Ağu 2020 yılında İçel İdmanyurdu

3 Eylül 2020 yılında Mersin BB Meski

11 Ocak 2021 yılında Adana Demirspor

17 Ağu 2021 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2023 yılında Adana Demirspor

Tolga Kalender Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tolga Kalender şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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