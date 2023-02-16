İzzet Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzzet Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzzet Celik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İzzet Celik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İzzet Celik 20 Haziran 2004 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İzzet Çelik şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İzzet Celik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İzzet Celik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İzzet Celik'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İzzet Celik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İzzet Celik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İzzet Celik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İzzet Celik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2019 yılında Adana Demir Alt

4 Ağu 2020 yılında Adana Demirspor

21 Ocak 2022 yılında Diyarbekir Spor

30 Haziran 2022 yılında Adana Demirspor

30 Ağu 2022 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2023 yılında Adana Demirspor

İzzet Celik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İzzet Celik şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.