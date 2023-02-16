Yusuf Kaplan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Kaplan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Kaplan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Kaplan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Kaplan 1 Mart 2000 tarihinde Yalova şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Kaplan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yusuf Kaplan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Yusuf Kaplan'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Kaplan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Kaplan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yusuf Kaplan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Kaplan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2019 yılında Yalovaspor

3 Eylül 2021 yılında Bayrampaşa

Yusuf Kaplan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Kaplan şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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