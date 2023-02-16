Mustafa Kutay Peksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Kutay Peksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Kutay Peksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Kutay Peksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Kutay Peksen 18 Ekim 1999 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Kutay Pekşen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Kutay Peksen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Kutay Peksen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Kutay Peksen'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Kutay Peksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Kutay Peksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Kutay Peksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Kutay Peksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2017 yılında Başakşehir U21

1 Temmuz 2019 yılında Başakşehir U19

4 Ağu 2020 yılında Başakşehir

18 Eylül 2020 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2022 yılında Başakşehir

8 Eylül 2022 yılında Bayrampaşa

Mustafa Kutay Peksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Kutay Peksen şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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