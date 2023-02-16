Alperen Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alperen Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alperen Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alperen Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alperen Aydin 29 Eylül 2000 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Alperen Aydın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alperen Aydin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alperen Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alperen Aydin'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alperen Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alperen Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alperen Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alperen Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Giresunspor

10 Ocak 2020 yılında 1922 Konya

3 Ağu 2020 yılında Giresunspor

19 Ocak 2022 yılında Siirt İÖİ

30 Haziran 2022 yılında Giresunspor

27 Ağu 2022 yılında Bayrampaşa

Alperen Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alperen Aydin şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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