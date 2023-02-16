Anil Basaran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anil Basaran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anil Basaran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anil Basaran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anil Basaran 27 Mart 2000 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Rahmi Anıl Başaran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anil Basaran Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEC Management yapmaktadır. Anil Basaran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Anil Basaran'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anil Basaran Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/anilbasaran20

Anil Basaran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anil Basaran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anil Basaran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anil Basaran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2013 yılında Balıkesir Alt

6 Mart 2017 yılında Balıkesirspor

1 Temmuz 2017 yılında Balıkesir U21

1 Ocak 2019 yılında Balıkesirspor

1 Eylül 2020 yılında Trabzonspor

30 Eylül 2020 yılında Bandırmaspor

30 Haziran 2021 yılında Trabzonspor

10 Ağu 2021 yılında Tuzlaspor

1 Şubat 2022 yılında Trabzonspor

2 Şubat 2022 yılında 1461 Trabzon

30 Haziran 2022 yılında Trabzonspor

8 Eylül 2022 yılında Bayrampaşa

Anil Basaran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anil Basaran şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anil Basaran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fenerbahce SK (2011-2013), Balikesirspor (2013-2017)

Türkiye U20 takımında 20 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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