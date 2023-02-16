Mertcan Cam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mertcan Cam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mertcan Cam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mertcan Cam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mertcan Cam 16 Kasım 1995 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mertcan Çam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mertcan Cam Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEC Management yapmaktadır. Mertcan Cam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mertcan Cam'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mertcan Cam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mertcan Cam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mertcan Cam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mertcan Cam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2011 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2012 yılında Trabzonspor U18

1 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor U19

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor U21

29 Ocak 2016 yılında Şanlıurfaspor

30 Haziran 2017 yılında Trabzonspor U21

11 Ağu 2017 yılında Şanlıurfaspor

5 Ocak 2018 yılında Trabzonspor U21

16 Ocak 2018 yılında Bandırmaspor

30 Haziran 2018 yılında Trabzonspor U21

15 Ağu 2018 yılında Hekimoğlu

27 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2020 yılında Tarsus İY

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

27 Ağu 2022 yılında Bayrampaşa

Mertcan Cam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mertcan Cam şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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