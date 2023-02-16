Baris Guven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baris Guven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Baris Guven kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Baris Guven ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Baris Guven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baris Guven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baris Guven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baris Guven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baris Guven 17 Eylül 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Barış Güven şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baris Guven Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEC Management yapmaktadır. Baris Guven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 17 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Baris Guven'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Baris Guven Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baris.guven7/

Baris Guvenboyu ve yaşı kaç

Baris Guven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baris Guven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Baris Guven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baris Guven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2016 yılında Karagümrük Alt

5 Eylül 2017 yılında Bağcılar SK Alt

8 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2019 yılında Adana Demir U21

1 Temmuz 2019 yılında Adana Demirspor

17 Eylül 2020 yılında Bayrampaşa

Baris Guven kimdir

Baris Guven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baris Guven şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nisanca Kalespor, Bahcelievler

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Baris Guven nereli

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