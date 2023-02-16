Alper Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alper Mutlu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alper Mutlu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alper Mutlu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alper Mutlu 27 Aralık 2003 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alper Mutlu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alper Mutlu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alper Mutlu'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alper Mutlu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alper.mt/

Alper Mutlu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alper Mutlu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alper Mutlu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alper Mutlu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2022 yılında Adana Demir U19

31 Ağu 2022 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2023 yılında Adana Demir U19

Alper Mutlu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alper Mutlu şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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