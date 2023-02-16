Cafercan Aksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cafercan Aksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cafercan Aksu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cafercan Aksu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cafercan Aksu 15 Ocak 1987 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cafercan Aksu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONTEX Management yapmaktadır. Cafercan Aksu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cafercan Aksu'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cafercan Aksu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cafercan Aksu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cafercan Aksu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cafercan Aksu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Galatasaray U21

1 Temmuz 2004 yılında Galatasaray

25 Ağu 2005 yılında Ç. Rizespor

29 Aralık 2005 yılında Galatasaray

11 Ağu 2006 yılında Büyükşehir Bld

30 Haziran 2007 yılında Galatasaray

1 Ağu 2007 yılında Orduspor

30 Haziran 2008 yılında Galatasaray

26 Ağu 2008 yılında Gaziantep BB

30 Haziran 2009 yılında Galatasaray

11 Ağu 2009 yılında Konya Şekerspor

27 Ağu 2011 yılında Boluspor

1 Şubat 2012 yılında Giresunspor

30 Haziran 2012 yılında Boluspor

12 Ağu 2013 yılında Tavşanlı Linyit

27 Ocak 2014 yılında Karşıyaka

22 Temmuz 2014 yılında Kocaeli Birlik

31 Ağu 2015 yılında Kırklarelispor

10 Ağu 2016 yılında Darıca GB

10 Temmuz 2018 yılında Hekimoğlu

8 Ağu 2019 yılında 1928 Bucaspor

6 Ocak 2020 yılında Somaspor

10 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2020 yılında Adıyaman 1954

11 Ağu 2021 yılında Korkuteli Bld

27 Temmuz 2022 yılında Siirt İÖİ

26 Ocak 2023 yılında Bayrampaşa

Cafercan Aksu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cafercan Aksu şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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