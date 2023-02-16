Cafercan Aksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cafercan Aksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cafercan Aksu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cafercan Aksu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Cafercan Aksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cafercan Aksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cafercan Aksu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cafercan Aksu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cafercan Aksu 15 Ocak 1987 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cafercan Aksu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONTEX Management yapmaktadır. Cafercan Aksu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cafercan Aksu'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cafercan Aksuboyu ve yaşı kaç

Cafercan Aksu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cafercan Aksu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Cafercan Aksu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cafercan Aksu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Galatasaray U21

1 Temmuz 2004 yılında Galatasaray

25 Ağu 2005 yılında Ç. Rizespor

29 Aralık 2005 yılında Galatasaray

11 Ağu 2006 yılında Büyükşehir Bld

30 Haziran 2007 yılında Galatasaray

1 Ağu 2007 yılında Orduspor

30 Haziran 2008 yılında Galatasaray

26 Ağu 2008 yılında Gaziantep BB

30 Haziran 2009 yılında Galatasaray

11 Ağu 2009 yılında Konya Şekerspor

27 Ağu 2011 yılında Boluspor

1 Şubat 2012 yılında Giresunspor

30 Haziran 2012 yılında Boluspor

12 Ağu 2013 yılında Tavşanlı Linyit

27 Ocak 2014 yılında Karşıyaka

22 Temmuz 2014 yılında Kocaeli Birlik

31 Ağu 2015 yılında Kırklarelispor

10 Ağu 2016 yılında Darıca GB

10 Temmuz 2018 yılında Hekimoğlu

8 Ağu 2019 yılında 1928 Bucaspor

6 Ocak 2020 yılında Somaspor

10 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2020 yılında Adıyaman 1954

11 Ağu 2021 yılında Korkuteli Bld

27 Temmuz 2022 yılında Siirt İÖİ

26 Ocak 2023 yılında Bayrampaşa

Cafercan Aksu kimdir

Cafercan Aksu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cafercan Aksu şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antalya Yolspor, Galatasaray SK

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cafercan Aksu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Said Hamulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Hamulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Said Hamulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Said Hamulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Usta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Usta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vincent Sierro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Sierro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vincent Sierro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Sierro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orkun Dedeoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orkun Dedeoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orkun Dedeoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orkun Dedeoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları