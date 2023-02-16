Ozgur Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ozgur Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ozgur Ozdemir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ozgur Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozgur Ozdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozgur Ozdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozgur Ozdemir 10 Ocak 1995 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozgur Ozdemir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tribüne Sportagentur yapmaktadır. Ozgur Ozdemir, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ozgur Ozdemir'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ozgur Ozdemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozzii.4/

Ozgur Ozdemirboyu ve yaşı kaç

Ozgur Ozdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozgur Ozdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ozgur Ozdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozgur Ozdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Frankfurt U17

1 Temmuz 2012 yılında Frankfurt U19

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2015 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2016 yılında SV Ried

1 Temmuz 2017 yılında Sonnenhof-Gr.

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC K'lautern

2 Eylül 2019 yılında Adanaspor

13 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2020 yılında Sonnenhof-Gr.

11 Ağu 2021 yılında Turgutluspor

18 Ocak 2023 yılında Bayrampaşa

Ozgur Ozdemir kimdir

Ozgur Ozdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozgur Ozdemir şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FSV Frankfurt, Eintracht Frankfurt

Ozgur Ozdemir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U21 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 17 numaralı formasıyla 15 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ozgur Ozdemir nereli

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