Gokhan Kayran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Kayran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokhan Kayran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokhan Kayran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokhan Kayran 20 Mayıs 2005 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokhan Kayran Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gokhan Kayran, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Gokhan Kayran'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gokhan Kayran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokhan Kayran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gokhan Kayran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokhan Kayran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2022 yılında Bayrampaşa

Gokhan Kayran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokhan Kayran şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.