Yusuf Emre Alyaprak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Emre Alyaprak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yusuf Emre Alyaprak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yusuf Emre Alyaprak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yusuf Emre Alyaprak 14 Mart 2000 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yusuf Emre Alyaprak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEC Management yapmaktadır. Yusuf Emre Alyaprak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 17 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Yusuf Emre Alyaprak'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yusuf Emre Alyaprak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yusuf.alyaprak.8/

Haberin Devamı

Yusuf Emre Alyaprak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yusuf Emre Alyaprak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Yusuf Emre Alyaprak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yusuf Emre Alyaprak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2018 yılında Düzcespor

30 Haziran 2019 yılında Adana Demir U21

1 Temmuz 2019 yılında Adana Demir U19

17 Eylül 2020 yılında Bayrampaşa

Yusuf Emre Alyaprak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yusuf Emre Alyaprak şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Cukurova Belediyespor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.