Burhan Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burhan Ersoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burhan Ersoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burhan Ersoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burhan Ersoy 13 Haziran 2003 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burhan Ersoy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Burhan Ersoy, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bayrampaşa Spor futbol takımında oynamaktadır. Bayrampaşa Spor takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Burhan Ersoy'nin Bayrampaşa Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Burhan Ersoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burhan Ersoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Burhan Ersoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burhan Ersoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2021 yılında Adana Demir U19

8 Eylül 2021 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2023 yılında Adana Demir U19

Burhan Ersoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burhan Ersoy şuan Bayrampaşa Spor takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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