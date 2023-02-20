Abdullah Al Misaiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Misaiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Misaiki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Misaiki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Misaiki 1 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdullah Ali Almisaiki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Misaiki Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Umm Salal SC futbol takımında oynamaktadır. Umm Salal SC takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Misaiki'nin Umm Salal SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Misaiki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Misaiki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Al Misaiki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Misaiki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Arabi SC

1 Temmuz 2018 yılında Al-Shahania SC

22 Ocak 2022 yılında Umm Salal SC

Abdullah Al Misaiki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Misaiki şuan Umm Salal SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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