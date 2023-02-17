Adrian Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Sanchez 14 Mayıs 1999 tarihinde Don Torcuato şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Adrián Guillermo Sánchez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Sanchez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Adrian Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Sanchez'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Sanchezboyu ve yaşı kaç

Adrian Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2020 yılında Cerro Largo

31 Aralık 2020 yılında Boca Juniors II

24 Şubat 2021 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2021 yılında Boca Juniors II

4 Şubat 2022 yılında CD Everton

31 Aralık 2022 yılında Boca Juniors II

3 Ocak 2023 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Adrian Sanchez kimdir

Adrian Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Sanchez şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Boca Juniors

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Adrian Sanchez nereli

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