Marcelo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Ortiz 13 Ocak 1994 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcelo Damián Ortiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Ortiz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcelo Ortiz'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcelo Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcelo Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Boca Unidos

4 Ağu 2017 yılında Rosario Central

30 Haziran 2019 yılında Boca Unidos

5 Temmuz 2019 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2021 yılında Boca Unidos

18 Ocak 2022 yılında Atl. Tucumán

Marcelo Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Ortiz şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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