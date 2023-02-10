Kevin İsa Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin İsa Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin İsa Luna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin İsa Luna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin İsa Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin İsa Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin İsa Luna

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin İsa Luna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin İsa Luna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin İsa Luna 18 Nisan 2001 tarihinde San Miguel şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kevin Amir Isa Luna şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin İsa Luna Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Kevin İsa Luna, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin İsa Luna'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin İsa Lunaboyu ve yaşı kaç

Kevin İsa Luna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin İsa Luna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Kevin İsa Luna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin İsa Luna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2020 yılında Atl. Tucumán

Kevin İsa Luna kimdir

Kevin İsa Luna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin İsa Luna şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Kevin İsa Luna nereli

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