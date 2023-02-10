Wilson İbarrola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilson İbarrola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilson İbarrola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilson İbarrola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilson İbarrola 2 Temmuz 1996 tarihinde Acahay şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wilson Gabriel Ibarrola Caballero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilson İbarrola Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Wilson İbarrola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wilson İbarrola'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilson İbarrola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wilson İbarrola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilson İbarrola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilson İbarrola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olimpia

2 Temmuz 2017 yılında Independiente

31 Aralık 2017 yılında Olimpia

1 Ocak 2018 yılında General Diaz

31 Aralık 2019 yılında Olimpia

1 Temmuz 2021 yılında River Plate

31 Aralık 2021 yılında Olimpia

8 Ocak 2022 yılında Nacional

1 Ocak 2023 yılında Atl. Tucumán

Wilson İbarrola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilson İbarrola şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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