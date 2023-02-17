Ahmed Ankrah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ankrah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Ankrah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Ankrah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Ankrah 5 Ocak 2002 tarihinde Drobo şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Awua Ankrah şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Ankrah Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arthurlegacy Sports M.L. yapmaktadır. Ahmed Ankrah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Ankrah'nin ND Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Ankrah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Ankrah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmed Ankrah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Ankrah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Parma U19

15 Temmuz 2022 yılında ND Gorica

30 Haziran 2023 yılında Parma

Ahmed Ankrah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Ankrah şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.