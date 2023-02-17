Zan Leban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Leban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Leban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Leban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Leban 10 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žan Leban şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Leban Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zan Leban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zan Leban'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zan Leban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Leban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zan Leban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Leban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2019 yılında ND Primorje

10 Haziran 2020 yılında ND Gorica

6 Ağu 2020 yılında ND Primorje

1 Temmuz 2021 yılında ND Gorica

Zan Leban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Leban şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.