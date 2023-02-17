Etien Velikonja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etien Velikonja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Etien Velikonja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Etien Velikonja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Etien Velikonja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Etien Velikonja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Etien Velikonja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Etien Velikonja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Etien Velikonja 26 Aralık 1988 tarihinde Sempeter pri Gorici şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Etien Velikonja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVO4Football yapmaktadır. Etien Velikonja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Etien Velikonja'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Etien Velikonjaboyu ve yaşı kaç

Etien Velikonja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Etien Velikonja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Etien Velikonja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Etien Velikonja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında ND Gorica

1 Ocak 2011 yılında NK Maribor

25 Temmuz 2012 yılında Cardiff

30 Ocak 2014 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2014 yılında Cardiff

8 Ocak 2015 yılında Lierse SK

30 Haziran 2015 yılında Cardiff

31 Ağu 2015 yılında Lierse SK

30 Haziran 2016 yılında Cardiff

1 Temmuz 2016 yılında NK Olimpija

31 Ocak 2017 yılında Gençlerbirliği

31 Ağu 2017 yılında Willem II

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2019 yılında ND Gorica

2 Eylül 2019 yılında NEC Nijmegen

25 Eylül 2020 yılında ND Gorica

30 Haziran 2021 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2021 yılında ND Gorica

Etien Velikonja kimdir

Etien Velikonja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Etien Velikonja şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ND Gorica

Etien Velikonja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya takımında 11 numaralı formasıyla 12 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Etien Velikonja nereli

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