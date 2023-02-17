Jan Andrejasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Andrejasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Andrejasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Andrejasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Andrejasic 16 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jan Andrejašič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Andrejasic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jan Andrejasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Andrejasic'nin ND Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jan Andrejasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Andrejasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jan Andrejasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Andrejasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Koper

13 Ocak 2018 yılında NK Celje

18 Şubat 2019 yılında NK Olimpija

3 Temmuz 2022 yılında ND Gorica

Jan Andrejasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Andrejasic şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jan Andrejasic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Luka Koper (-2013)

Slovenya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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