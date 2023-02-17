Matevz Dajcar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matevz Dajcar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matevz Dajcar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matevz Dajcar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matevz Dajcar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matevz Dajcar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matevz Dajcar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matevz Dajcar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matevz Dajcar 5 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matevz Dajcar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcel Kacinari yapmaktadır. Matevz Dajcar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Matevz Dajcar'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matevz Dajcarboyu ve yaşı kaç

Matevz Dajcar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matevz Dajcar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Matevz Dajcar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matevz Dajcar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Atalanta U19

12 Ağu 2022 yılında ND Gorica

Matevz Dajcar kimdir

Matevz Dajcar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matevz Dajcar şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Matevz Dajcar nereli

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