Tino Agic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tino Agic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tino Agic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tino Agic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tino Agic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tino Agic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tino Agic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tino Agic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tino Agic 30 Nisan 2002 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Tino Agić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tino Agic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tino Agic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tino Agic'nin ND Gorica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tino Agicboyu ve yaşı kaç

Tino Agic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tino Agic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tino Agic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tino Agic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2011 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

15 Şubat 2021 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2021 yılında HNK Rijeka

19 Temmuz 2021 yılında ND Gorica

30 Haziran 2023 yılında HNK Rijeka

Tino Agic kimdir

Tino Agic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tino Agic şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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Tino Agic nereli

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