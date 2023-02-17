Denis Cerovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denis Cerovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denis Cerovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denis Cerovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denis Cerovec 24 Nisan 1991 tarihinde Krapina şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denis Cerovec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Denis Cerovec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Denis Cerovec'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Denis Cerovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denis Cerovec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denis Cerovec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denis Cerovec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2009 yılında NK Lokomotiva

27 Ağu 2010 yılında Radnik Sesvete

30 Haziran 2013 yılında NK Lokomotiva

9 Ağu 2013 yılında HNK Gorica

22 Ağu 2014 yılında NK Zagorec

1 Şubat 2016 yılında BV Cloppenburg

4 Ağu 2016 yılında NK Krka

17 Ağu 2018 yılında NK Zagorec

20 Ocak 2019 yılında FC Koper

12 Temmuz 2021 yılında ND Gorica

Denis Cerovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denis Cerovec şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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