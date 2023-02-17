Luka Vekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Vekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Vekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Vekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Vekic 10 Nisan 1995 tarihinde Postojna şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Luka Vekič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Vekic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Vekic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Vekic'nin ND Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Vekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Vekic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Vekic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Vekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NK Ankaran

30 Haziran 2015 yılında FC Koper

31 Ocak 2016 yılında NK Ankaran

30 Haziran 2016 yılında FC Koper

29 Ağu 2017 yılında NK Dekani

16 Ocak 2018 yılında NK Krsko

7 Ağu 2019 yılında Agropoli

22 Ağu 2019 yılında FC Koper

27 Temmuz 2021 yılında ND Gorica

Luka Vekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Vekic şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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