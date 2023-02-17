Alen Krajnc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alen Krajnc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alen Krajnc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alen Krajnc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alen Krajnc 1 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alen Krajnc Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BV SPORT CONSULTING yapmaktadır. Alen Krajnc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alen Krajnc'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alen Krajnc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alen Krajnc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alen Krajnc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alen Krajnc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Koper

1 Temmuz 2014 yılında NK Dekani

26 Ocak 2016 yılında Drava Ptuj

14 Şubat 2017 yılında NK Aluminij

31 Temmuz 2021 yılında NK Rogaska

15 Ocak 2022 yılında ND Gorica

Alen Krajnc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alen Krajnc şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Alen Krajnc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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