Leon Marinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leon Marinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leon Marinic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leon Marinic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leon Marinic 21 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Leon Marinič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leon Marinic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leon Marinic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Leon Marinic'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leon Marinic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leon Marinic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leon Marinic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leon Marinic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında ND Gorica

1 Temmuz 2016 yılında NK Brda

31 Aralık 2016 yılında ND Gorica

15 Şubat 2021 yılında NK Brda

30 Haziran 2021 yılında ND Gorica

Leon Marinic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leon Marinic şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leon Marinic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ND Gorica (-12/2015)

Slovenya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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