Miroslav İlicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav İlicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav İlicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav İlicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav İlicic 17 Nisan 1998 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Miroslav Iličić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav İlicic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Damir Jozic yapmaktadır. Miroslav İlicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Miroslav İlicic'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miroslav İlicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav İlicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miroslav İlicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav İlicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2010 yılında HNK Rijeka Jgd

1 Temmuz 2013 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka II

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka U19

11 Ağu 2017 yılında NK Orijent 1919

28 Ağu 2020 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2021 yılında NK Istra

14 Şubat 2022 yılında NK Celje

18 Ağu 2022 yılında ND Gorica

Miroslav İlicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav İlicic şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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