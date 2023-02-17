Miroslav İlicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav İlicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Miroslav İlicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Miroslav İlicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Miroslav İlicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav İlicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miroslav İlicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miroslav İlicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miroslav İlicic 17 Nisan 1998 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Miroslav Iličić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miroslav İlicic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Damir Jozic yapmaktadır. Miroslav İlicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Miroslav İlicic'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Miroslav İlicicboyu ve yaşı kaç

Miroslav İlicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miroslav İlicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Miroslav İlicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miroslav İlicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2010 yılında HNK Rijeka Jgd

1 Temmuz 2013 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka II

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka U19

11 Ağu 2017 yılında NK Orijent 1919

28 Ağu 2020 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2021 yılında NK Istra

14 Şubat 2022 yılında NK Celje

18 Ağu 2022 yılında ND Gorica

Miroslav İlicic kimdir

Miroslav İlicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miroslav İlicic şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Miroslav İlicic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Dino Skorup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Skorup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dino Skorup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Skorup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Rantasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Rantasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Rantasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Rantasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sacha Marasovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sacha Marasovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sacha Marasovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sacha Marasovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Kosi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kosi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Kosi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kosi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!