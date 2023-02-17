Luka Baruca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Baruca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Baruca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Baruca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Baruca 9 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Baruca Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Baruca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Baruca'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Baruca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Baruca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Baruca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Baruca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında ND Gorica

1 Eylül 2022 yılında Rudar Velenje

16 Ocak 2023 yılında ND Gorica

Luka Baruca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Baruca şuan ND Gorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Baruca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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