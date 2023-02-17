Darko Hrka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Hrka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Hrka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Hrka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Hrka 20 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Hrka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Hrka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Darko Hrka'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Darko Hrka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Hrka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darko Hrka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Hrka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2021 yılında ND Gorica

Darko Hrka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Hrka şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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