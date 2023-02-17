Matija Sirok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Sirok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matija Sirok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matija Sirok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matija Sirok 31 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Matija Širok şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matija Sirok Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matija Sirok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Matija Sirok'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matija Sirok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matija Sirok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matija Sirok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matija Sirok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında ND Gorica

25 Ağu 2014 yılında Parma

5 Eylül 2014 yılında ND Gorica

30 Haziran 2015 yılında Parma

1 Temmuz 2015 yılında ND Gorica

11 Ocak 2016 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2016 yılında NK Domzale

10 Ağu 2018 yılında Pafos FC

25 Eylül 2020 yılında ND Gorica

Matija Sirok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matija Sirok şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matija Sirok Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ND Gorica (-1/2010)

Slovenya takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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