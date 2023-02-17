Nejc Mevlja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nejc Mevlja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nejc Mevlja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nejc Mevlja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nejc Mevlja 12 Haziran 1990 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nejc Mevlja Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nejc Mevlja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 29 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Nejc Mevlja'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nejc Mevlja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nejc Mevlja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nejc Mevlja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nejc Mevlja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2009 yılında ND Gorica

24 Eylül 2012 yılında NK Maribor

29 Ocak 2014 yılında Livingston FC

13 Mayıs 2014 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2014 yılında Pandurii

28 Ocak 2015 yılında Zrinjski Mostar

29 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2015 yılında ND Gorica

19 Temmuz 2016 yılında FC Schaffhausen

29 Eylül 2020 yılında ND Gorica

Nejc Mevlja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nejc Mevlja şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

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