Alessandro Ahmetaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alessandro Ahmetaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alessandro Ahmetaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alessandro Ahmetaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alessandro Ahmetaj 2 Ocak 2000 tarihinde Novafeltria şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İtalya,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alessandro Ahmetaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nussi Foundation yapmaktadır. Alessandro Ahmetaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alessandro Ahmetaj'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alessandro Ahmetaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alessandro Ahmetaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alessandro Ahmetaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alessandro Ahmetaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cesena U17

1 Temmuz 2016 yılında Cesena U19

1 Temmuz 2017 yılında Sassuolo U19

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2020 yılında FC Koper

15 Şubat 2021 yılında NK Dekani

30 Haziran 2021 yılında FC Koper

9 Temmuz 2021 yılında ND Gorica

Alessandro Ahmetaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alessandro Ahmetaj şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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