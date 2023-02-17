Uros Likar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Likar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Likar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Likar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Likar 1 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Likar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Uros Likar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına - tarihinde katılmıştır. Uros Likar'nin ND Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Likar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Likar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Likar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Likar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2018 yılında NK Tolmin

15 Ocak 2019 yılında ND Gorica

Uros Likar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Likar şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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