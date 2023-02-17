Vahid Selimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahid Selimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vahid Selimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vahid Selimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vahid Selimovic 3 Nisan 1997 tarihinde Luxembourg şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Lüksemburg,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Vahid Selimović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vahid Selimovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vahid Selimovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vahid Selimovic'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vahid Selimovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vahid_selimovic/

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Vahid Selimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vahid Selimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Vahid Selimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vahid Selimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2016 yılında FC Metz

15 Ocak 2019 yılında Apol. Limassol

12 Ağu 2020 yılında OFI Girit

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında ND Gorica

Vahid Selimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vahid Selimovic şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vahid Selimovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jeunesse Esch, FC Metz (2005-2016)

Lüksemburg takımında 5 numaralı formasıyla 2 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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