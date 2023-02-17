Bernard Karrica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Karrica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bernard Karrica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bernard Karrica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bernard Karrica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bernard Karrica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bernard Karrica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bernard Karrica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bernard Karrica 7 Ocak 2001 tarihinde Gjakovë şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bernard Karrica Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Bernard Karrica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bernard Karrica'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bernard Karricaboyu ve yaşı kaç

Bernard Karrica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bernard Karrica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Bernard Karrica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bernard Karrica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2019 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb II

2 Temmuz 2021 yılında HNK Rijeka

7 Eylül 2021 yılında SKF Sered

26 Ocak 2022 yılında HNK Rijeka

27 Ocak 2022 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2022 yılında HNK Rijeka

2 Şubat 2023 yılında ND Gorica

30 Haziran 2023 yılında HNK Rijeka

Bernard Karrica kimdir

Bernard Karrica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bernard Karrica şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Bernard Karrica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U21 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Arnavutluk U19 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Bernard Karrica nereli

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