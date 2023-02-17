Zvonimir Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zvonimir Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zvonimir Petrovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zvonimir Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zvonimir Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zvonimir Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zvonimir Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zvonimir Petrovic 11 Aralık 2000 tarihinde Nova Bila şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Zvonimir Petrović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zvonimir Petrovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JK9 SPORT yapmaktadır. Zvonimir Petrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zvonimir Petrovic'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zvonimir Petrovicboyu ve yaşı kaç

Zvonimir Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zvonimir Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Zvonimir Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zvonimir Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Vitez

5 Şubat 2019 yılında Korona U19

1 Temmuz 2019 yılında Korona Kielce II

13 Ağu 2020 yılında Korona Kielce

12 Ağu 2022 yılında ND Gorica

31 Aralık 2022 yılında Korona Kielce

7 Ocak 2023 yılında ND Gorica

Zvonimir Petrovic kimdir

Zvonimir Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zvonimir Petrovic şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Zvonimir Petrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zvonimir Petrovic nereli

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