Tilen Mlakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tilen Mlakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tilen Mlakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tilen Mlakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tilen Mlakar 26 Nisan 1995 tarihinde Postojna şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tilen Mlakar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UGSA yapmaktadır. Tilen Mlakar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tilen Mlakar'nin ND Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tilen Mlakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tilen Mlakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tilen Mlakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tilen Mlakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında NK Triglav

16 Şubat 2017 yılında Zarica Kranj

30 Haziran 2017 yılında NK Triglav

18 Ağu 2020 yılında FC Koper

29 Ocak 2021 yılında SKF Sered

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2021 yılında ND Ilirija

20 Ocak 2023 yılında ND Gorica

Tilen Mlakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tilen Mlakar şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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