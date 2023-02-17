Aidan Connolly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Connolly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aidan Connolly kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aidan Connolly ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aidan Connolly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Connolly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aidan Connolly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aidan Connolly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aidan Connolly 15 Ağu 1995 tarihinde Dundee şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Aidan Charles Patrick Connolly şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aidan Connolly Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Aidan Connolly, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aidan Connolly'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Aidan Connollyboyu ve yaşı kaç

Aidan Connolly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aidan Connolly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Aidan Connolly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aidan Connolly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Queen's P. U20

1 Şubat 2013 yılında Queen's Park

1 Temmuz 2013 yılında Dundee United

13 Eylül 2013 yılında Brechin City

12 Ekim 2013 yılında Dundee United

22 Ocak 2016 yılında Raith Rovers

1 Temmuz 2016 yılında York City

1 Temmuz 2018 yılında Dunfermline A.

1 Temmuz 2019 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2021 yılında Raith Rovers

Aidan Connolly kimdir

Aidan Connolly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aidan Connolly şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Aidan Connolly nereli

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