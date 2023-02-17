Connor Mcbride kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Mcbride Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Connor Mcbride kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Connor Mcbride ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Connor Mcbride kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Mcbride Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Mcbride adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Mcbride Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Mcbride 20 Mart 2001 tarihinde Falkirk şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Mcbride Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MMH Career Planning yapmaktadır. Connor Mcbride, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Connor Mcbride'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Connor Mcbrideboyu ve yaşı kaç

Connor Mcbride Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Connor Mcbride isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Connor Mcbride Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Mcbride futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Forth Valley FA

1 Temmuz 2017 yılında Falkirk FC U17

30 Ocak 2018 yılında Celtic U18

1 Temmuz 2019 yılında Celtic Glasgow

30 Eylül 2019 yılında Stenhousemuir

31 Mayıs 2020 yılında Celtic Glasgow

2 Eylül 2020 yılında Blackburn U21

31 Ocak 2022 yılında Queen's Park

16 Mayıs 2022 yılında Blackburn U21

2 Eylül 2022 yılında Raith Rovers

Connor Mcbride kimdir

Connor Mcbride Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Mcbride şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stenhousemuir FC, Celtic FC, Stenhousemuir FC, FEFA, Falkirk FC

Connor Mcbride Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Connor Mcbride nereli

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