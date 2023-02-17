Andy Mcneil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Mcneil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andy Mcneil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andy Mcneil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andy Mcneil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Mcneil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Mcneil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Mcneil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Mcneil 29 Mart 2001 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur.  İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Andrew McNeil şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Mcneil Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andy Mcneil, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Andy Mcneil'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Andy Mcneilboyu ve yaşı kaç

Andy Mcneil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andy Mcneil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Andy Mcneil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Mcneil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Berwick Rangers FC

19 Mart 2021 yılında Airdrieonians

22 Mayıs 2021 yılında Berwick Rangers FC

25 Ağu 2022 yılında Raith Rovers

Andy Mcneil kimdir

Andy Mcneil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Mcneil şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Motherwell FC, Livingston FC

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andy Mcneil nereli

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