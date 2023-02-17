Dylan Easton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dylan Easton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dylan Easton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dylan Easton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dylan Easton 6 Nisan 1994 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dylan Easton Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dylan Easton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dylan Easton'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Dylan Easton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dylan Easton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dylan Easton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dylan Easton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2011 yılında Livingston U20

1 Ocak 2013 yılında Berwick Rangers FC

1 Temmuz 2013 yılında St. Johnstone

23 Aralık 2014 yılında Arbroath

23 Ocak 2015 yılında St. Johnstone

24 Ocak 2015 yılında Dumbarton FC

5 Mayıs 2015 yılında St. Johnstone

12 Ağu 2015 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2015 yılında Elgin City

1 Temmuz 2016 yılında Clyde FC

1 Temmuz 2017 yılında Forfar Athletic

1 Temmuz 2019 yılında Kelty Hearts

1 Temmuz 2021 yılında Airdrieonians

1 Temmuz 2022 yılında Raith Rovers

Dylan Easton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dylan Easton şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.