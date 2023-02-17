Ross Matthews kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Matthews Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Matthews adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Matthews Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Matthews 23 Ocak 1996 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Matthews Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ross Matthews, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Ross Matthews'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Ross Matthews Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ross Matthews isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ross Matthews Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Matthews futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Raith Rovers U17

1 Temmuz 2013 yılında Raith Rov. U20

1 Temmuz 2015 yılında Raith Rovers

Ross Matthews Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Matthews şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Edinburgh City FC, Royston Rangers FC, Heart of Midlothian FC (2004-2012), Raith Rovers (2012-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.