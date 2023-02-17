Jamie Macdonald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamie Macdonald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamie Macdonald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamie Macdonald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamie Macdonald 17 Nisan 1986 tarihinde Armadale şehrinde doğmuştur. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamie Macdonald Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jamie Macdonald, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jamie Macdonald'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamie Macdonald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamie Macdonald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamie Macdonald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamie Macdonald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2003 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2005 yılında Heart of Midl.

1 Ocak 2007 yılında Queen o. t. S.

1 Mayıs 2007 yılında Heart of Midl.

1 Ağu 2007 yılında Queen o. t. S.

30 Haziran 2008 yılında Heart of Midl.

3 Temmuz 2014 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2015 yılında Kilmarnock FC

13 Eylül 2019 yılında Alloa Athletic

30 Nisan 2020 yılında Kilmarnock FC

16 Temmuz 2020 yılında Raith Rovers

Jamie Macdonald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamie Macdonald şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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