Ross Millen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Millen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Millen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Millen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Millen 28 Eylül 1994 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Ross Andrew Millen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Millen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Ross Millen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ross Millen'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Ross Millen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ross Millen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ross Millen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Millen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dunfermline Athletic FC U17

1 Temmuz 2011 yılında Dunfermline U20

29 Mart 2013 yılında Dunfermline A.

2 Temmuz 2015 yılında Livingston FC

27 Ocak 2016 yılında Clyde FC

2 Temmuz 2016 yılında Queen's Park

13 Temmuz 2018 yılında Kilmarnock FC

6 Temmuz 2021 yılında Scunthorpe Utd.

1 Temmuz 2022 yılında Raith Rovers

Ross Millen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Millen şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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