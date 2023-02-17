Ethan Ross kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Ross Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ethan Ross adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ethan Ross Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ethan Ross 15 Ağu 2001 tarihinde Inverurie şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ethan Ross Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 360 Sports Consultancy yapmaktadır. Ethan Ross, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raith Rovers FC futbol takımında oynamaktadır. Raith Rovers FC takımına 14 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ethan Ross'nin Raith Rovers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Ethan Ross Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ethan Ross isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ethan Ross Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ethan Ross futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Aberdeen FC B

1 Temmuz 2019 yılında Aberdeen FC

3 Ocak 2020 yılında Dunfermline A.

30 Nisan 2020 yılında Aberdeen FC

2 Ekim 2020 yılında Raith Rovers

29 Ocak 2021 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Ekim 2021 yılında Raith Rovers

Ethan Ross Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ethan Ross şuan Raith Rovers FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ethan Ross Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Aberdeen FC (2011-2018)

İskoçya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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