Aissa Mandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aissa Mandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aissa Mandi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aissa Mandi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aissa Mandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aissa Mandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aissa Mandi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aissa Mandi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aissa Mandi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aissa Mandi 22 Ekim 1991 tarihinde Châlons-en-Champagne şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı عيسى ماندي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aissa Mandi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Aissa Mandi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aissa Mandi'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aissa Mandi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/aissamandi23

http://www.instagram.com/aissamandi23/

Aissa Mandiboyu ve yaşı kaç

Aissa Mandi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aissa Mandi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aissa Mandi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aissa Mandi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Stade Reims B

1 Temmuz 2011 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2016 yılında Betis

1 Temmuz 2021 yılında Villarreal

Aissa Mandi kimdir

Aissa Mandi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aissa Mandi şuan Villarreal takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Aissa Mandi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cezayir takımında 2 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 77 maçta 4 gol atmıştır.

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Aissa Mandi nereli

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